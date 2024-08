FW-OLL: Jugendfeuerwehr Schierbrok-Schönemoor Feier 20-jähriges Jubiläum - zahlreiche Gäste besuchten das Fest

Falkenburg (ots) - Am Samstagnachmittag, dem 24. August 2024, kam es zu einem Badeunfall am Falkensteinsee in Ganderkesee. Um 16:30 Uhr wurden die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst alarmiert, nachdem eine Person im Wasser untergegangen war. Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Falkenburg und Ganderkesee, der DLRG Ganderkesee und Wildeshausen sowie die Taucherstaffel ...

mehr