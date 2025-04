POL-HF: Mercedes stürzt Böschung herab - Vier Personen verletzt

Bünde (ots) - (jd) Eine 70-jährige Frau aus Hiddenhausen befand sich gestern (2.4.), um 16.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Brunnenallee. Plötzlich und unvermittelt trat eine Person von hinten an sie heran und nahm die Handtasche der Hiddenhauserin an sich. In der Tasche befanden sich Geld in vierstelliger Höhe, persönliche Ausweisdokumente und Bankkarten. Eine Zeugin gab gegenüber den ...

