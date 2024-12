Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Wohnungseinbruch

Ratzeburg (ots)

03. Dezember 2024 | Kreis Stormarn - 02.12.2024 - Reinfeld

Gestern Abend (02.12.2024), zwischen 18.20 Uhr und 19.00 Uhr kam es in der Straße Neuhof in Reinfeld zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen Unbekannte über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Erdgeschosswohnung ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Angaben zur Art und Höhe des Stehlguts können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Neuhof wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04531/501-0 oder per Email unter BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell