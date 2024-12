Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Auto landete auf dem Dach - Fahrer war alkoholisiert

Ratzeburg (ots)

03. Dezember 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 30.11.2024 - Lankau

Am späten Samstagabend (30.11.2024) kam ein 50-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab. Das Auto kam auf dem Dach liegend, auf einer Grünfläche, zum Stehen. Der Fahrer war alkoholisiert.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 20:20 Uhr ein 50-Jähriger aus dem Möllner Umland mit einem Pkw (Mitsubishi) die L199 in Richtung Mölln. In Höhe der Ortschaft Lankau kam der Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug landete auf dem Dach. Der Fahrer kletterte aus dem Pkw und wollte zu Fuß flüchten. In unmittelbarer Nähe entdeckten die hinzugerufenen Beamten den 50-Jährigen und nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Es folgte ein freiwilliger Atemalkoholtest. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 2,25 Promille.

Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.

Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Er wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell