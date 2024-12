Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Festnahmen nach versuchtem Einbruch in Krüzen

02. Dezember 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 29.11.2024 Krüzen

Aufgrund der Angaben eines aufmerksamen Anwohners konnten am vergangenen Freitag (29.11.2024) in Krüzen zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen werden.

Gegen 07.30 Uhr wurde ein Anwohner des Schmiedeweges in Krüzen auf zwei verdächtige Männer aufmerksam. Während einer der Tatverdächtigen an der Grundstückszufahrt zum Einfamilienhaus "Schmiere" gestanden haben soll, soll sich ein zweiter nach dem Blick durch die Fenster ins Erdgeschoss an einer hölzernen Kellertür zu schaffen gemacht haben. Diese hielt jedoch einem Aufbruchversuch stand. Anschließend klingelte der Tatverdächtige bei der Bewohnerin und bat um die Benutzung ihrer Toilette, um so ins Haus zu gelangen. Die Seniorin verweigerte dies und beide Tatverdächtigen entfernten sich.

Der Anwohner rief umgehend beim Polizeinotruf an und schilderte seine Beobachtungen und teilte eine genaue Beschreibung der beiden verdächtigen Männer mit.

Die schnell am Tatort eintreffenden Streifenwagen konnten die jungen Männer nicht mehr antreffen. Aufgrund der sehr guten Personenbeschreibungen wurden allerdings zwei 18- und 20-jährige Tatverdächtige im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen.

Sie kamen zunächst ins Reinbeker Polizeigewahrsam.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die zwei Tatverdächtigen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wieder entlassen. Sie werden sich in einem späteren Verfahren für die Tat verantworten müssen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

