Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrüche in Stormarn - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

02. Dezember 2024 | Kreis Stormarn - 27.-30.11.2024 - Delingsdorf, Hoisdorf, Grönwohld

In der Zeit vom 27.11.2024 bis zum 30.11.2024 kam es zu zwei Einbrüchen und einem Einbruchsversuch in Delingsdorf, Hoisdorf und Grönwohld.

Nach derzeitigem Kenntnisstand öffneten unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch (27.11.2024), 14:00 Uhr, bis Freitag (29.11.2024), 16:00 Uhr, gewaltsam ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Wiesenstraße in Delingsdorf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten, entwendeten jedoch nichts.

Auch in Hoisdorf, in der Straße "Rodelberg", drangen Unbekannte gewaltsam durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen Donnerstag (28.11.2024), 19:00 Uhr, und Samstag (30.11.2024), 16:00 Uhr.

In Grönwohld schlugen der oder die Täter am Freitagnachmittag (29.11.2024), in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 18:15 Uhr, zu. In der Straße "Krobarg" wurde eine Terrassentür gewaltsam geöffnet, bevor die Räume des Einfamilienhauses nach möglichem Stehlgut durchsucht wurden.

Zur Art und Umfang des Stehlguts bei den Taten in Hoisdorf und Grönwohld sowie zu Sachschäden können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg sucht nun nach Zeugen und Hinweisgebern, die Angaben zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen in den jeweiligen Tatortbereichen machen können. Sie werden gebeten sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

