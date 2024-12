Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Einbrüche im Ratzeburger Umland beschäftigen die Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

02. Dezember 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 29.-30.11.2024 - Grambek / Schönberg / Sandesneben

Am vergangenen Freitag (29.11.2024) sowie in der Nacht von Freitag (29.11.2024) auf Samstag (30.11.2024) ist es um Ratzeburger Umland zu drei Einbruchstaten in Einfamilienhäuser gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen am Freitag Unbekannte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Kanalstraße in Grambek ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten neben Schmuck noch hochwertige Gegenstände und Bargeld in unbekannter Höhe. Die Tatzeit dürfte zwischen 15.45 Uhr und 19.30 Uhr liegen.

Am Freitagabend verließen die Täter in der Straße Am Rummelsberg in Schönberg ein aufgebrochenes und durchwühltes Einfamilienhaus ohne Beute. Zwischen 18.45 Uhr und 19.45 Uhr drangen Sie hier gewaltsam über ein Fenster ein.

In der Zeit vom 29.11.2024, 17.30 Uhr bis zum 30.11.2024, 00.15 Uhr gelangten unbekannte Täter in der Hauptstraße in Sandesneben in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses. Sie beschädigten dabei eine Glastür, um so in das Haus eindringen zu können. Angaben zur Art und Höhe des Stehlguts können hier noch nicht gemacht werden.

In allen drei Fällen fragt die Kriminalpolizei Ratzeburg nach Zeugenhinweisen. Wer hat im Bereich der jeweiligen Tatörtlichkeiten verdächtige Personen wahrgenommen oder kann weitere sachverhaltsrelevante Angaben machen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Email an Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell