Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahlsserie in Reinbek - Fahrzeugteile entwendet

Ratzeburg (ots)

29. November 2024 | Kreis Stormarn - 27.-28.11.2024 - Reinbek

In der Nacht zu Donnerstag (27.-28.11.2024) kam es in Reinbek, in der Carl-Herrmann-Straße, zu einer Diebstahlsserie.

Nach derzeitigem Kenntnisstand haben Unbekannte in der Zeit von Mittwoch (27.11.2024), 20.00 Uhr, bis Donnerstag (28.11.2024), 05.10 Uhr, Fahrzeugteile von insgesamt sieben geparkten Autos demontiert und entwendet. Überwiegend fehlten die Spiegelgläser der Außenspiegel. In zwei Fällen hatten es der oder die Täter auf das Lenkrad abgesehen, wobei sie in einem Fall die Seitenscheibe zerstört haben, um so in das Auto zu gelangen. Beim zweiten Fall ist noch unklar, wie die Täter ins Fahrzeuginnere gelangt sein könnten.

Der Wert des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat in der vergangenen Nacht in der Carl-Herrmann-Straße in Reinbek verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: 040 / 727707-0 und per E-Mail: Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

