Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Raub in Barsbüttel - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

28. November 2024 | Kreis Stormarn - 27.11.2024 - Barsbüttel

Am Mittwochvormittag (27.11.2024) ist es in der Straße "Zum Ehrenhain" in Barsbüttel zu einem Raub gekommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand stieg gegen 11.00 Uhr ein 76-jähriger Mann aus seinem Fahrzeug aus. Der noch unbekannte Täter schubste den 76-Jährigen und nahm ein Portemonnaie an sich. Anschließend ergriff der Unbekannte sofort die Flucht, indem er in einen wartenden Pkw gestiegen ist.

Eine Beschreibung des Täters war nicht möglich. Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs wurde als 30-40 Jahre alt beschrieben. Er soll einen grauen Mantel getragen haben. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen grauen Kleinwagen mit vermutlich niederländischem Kennzeichen

Die Reinbeker Kriminalpolizei sucht Zeugen. Wer hat am 27.11.2024 Beobachtungen in Tatortnähe gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer: 040 / 727707-0 und per E-Mail: Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell