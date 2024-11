Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wer kann Hinweise zu den entwendeten Fahrzeugen geben?

Ratzeburg (ots)

28. November 2024 | Kreis Stormarn - 26.-27.11.2024 - Ahrensburg/Grönwohld

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde aus der Bismarckallee in Ahrensburg ein Porsche Macan S und aus der Straße "Im Winkel" in Grönwohld ein Jeep Grand Cherokee entwendet. Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der blaue Porsche Macan S stand in einer Grundstückszufahrt so geparkt, dass er über diese Zufahrt nicht entwendet werden könnte. Deshalb beschädigten die Täter in der Zeit vom 26.11.2024, 19.00 Uhr bis zum 27.11.2024, 08.00 Uhr einen Zaun zum Nachbargrundstück, so dass sie mit dem entwendeten Fahrzeug über dessen Zufahrt flüchten konnten. Der mit Oldesloer-Kennzeichen versehene Pkw hat einen Wert von ca. 80.000 Euro.

In der selben Nacht, zwischen 23.00 Uhr und 06.15 Uhr, wurde auch in der Straße Im Winkel in Grönwohld ein Fahrzeug mit Oldesloer Kennzeichen entwendet. Die Täter verschafften sich auf noch ungeklärte Weise Zugang zum schwarzen Grand Cherokee und entfernte diesen unerkannt von der Grundstückseinfahrt. Der Wert des Fahrzeuges liegt bei ca. 40.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten und auch zum Verbleib der Fahrzeuge machen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell