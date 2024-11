Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrüche in Geesthachter Schulen - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

27. November 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 26.11.2024 - Geesthacht

In der Zeit zwischen Montagabend (25.11.2024) und Dienstagmorgen (26.11.2024) kam es in Geesthacht zu insgesamt drei Einbrüchen in Schulen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen der oder die Täter in das Otto-Hahn-Gymnasium, die Alfred-Nobel-Schule sowie in eine Förderschule ein. Alle Schulen befinden sich in der Straße "Neuer Krug". Die Einbrüche wurden am Otto-Hahn-Gymnasium gegen 07:00 Uhr, an der Alfred-Nobel-Schule gegen 05:50 Uhr und an der Förderschule bereits gegen 05:00 Uhr festgestellt.

Während der oder die Täter beim Otto-Hahn-Gymnasium gewaltsam durch ein Fenster ins Gebäude gelangten, drangen sie bei der Alfred-Nobel-Schule über eine Tür ein. Bei der Förderschule wurde ebenfalls ein Fenster gewaltsam angegangen. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht, aber dort offenbar nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei Geesthacht sucht nun nach Zeugen. Wer hat am verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Neuer Krug" beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: 04152/80030 oder per E-Mail: Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell