POL-DA: Einhausen: Einbruch in Wohnhaus/Schmuck entwendet

Einhausen (ots)

Auf ein Wohnhaus in der Römerstraße in Klein-Hausen hatten es Kriminelle am Mittwoch (20.11.) abgesehen. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 11.45 und 20.45 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Gebäude. Den Einbrechern fiel anschließend Schmuck in die Hände.

Die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

