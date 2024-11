POL-RZ: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss verunfallt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - 26. November 2024 | Kreis Stormarn - 26.11.2024 - Brunsbek Heute Morgen kam es in an der Einmündung der Hauptstraße / Kreisstraße 96 in Brunsbek/Langelohe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw. Der Kradfahrer wurde dabei schwer-, seine Sozia lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnissen befuhr gegen 09.20 ...

mehr