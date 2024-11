Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kradfahrer und Sozia nach Unfall mit einem Pkw schwer- und lebensgefährlich verletzt

Ratzeburg (ots)

26. November 2024 | Kreis Stormarn - 26.11.2024 - Brunsbek

Heute Morgen kam es in an der Einmündung der Hauptstraße / Kreisstraße 96 in Brunsbek/Langelohe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw. Der Kradfahrer wurde dabei schwer-, seine Sozia lebensgefährlich verletzt.

Nach derzeitigem Erkenntnissen befuhr gegen 09.20 Uhr eine 83-jährige Hamburgerin mit einem VW die Kreisstraße 96 aus Braak kommend in Richtung Stemwarde. Am Abzweiger der Landesstraße 160 wollte die Golffahrerin nach links in Richtung Brunsbek/Langelohe abbiegen.

Der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades war mit einer Sozia in entgegengesetzter Richtung, aus Stemwade kommend in Richtung Braak unterwegs.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es Im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Dabei zog sich der 16-jährige Piaggio-Fahrer aus Reinbek schwere Verletzungen zu. Die ebenfalls 16-jährige Sozia aus Glinde wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Beide wurden umgehend in Hamburger Krankenhäuser eingeliefert. Die Golffahrerin blieb unverletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell