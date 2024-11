Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann am Bahnhof Römisches Theater festgenommen

Mainz (ots)

Am Abend des 9. November 2024 beobachtete eine Streife der Bundespolizei einen Mann, der am Bahnhof Römisches Theater in Mainz in der Nähe der Bahnsteigkante tanzte. Der 36-jährige Deutsche erklärte auf Nachfrage, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Körperverletzung vorliegt. Der Mann war zu einer Geldstrafe von 2400 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt worden. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten 26 Gramm Amphetamin bei dem Mann. Da er die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach eingeliefert. Zusätzlich wurde gegen den 36-Jährigen ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

