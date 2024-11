Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Festnahme eines 21-Jährigen im Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Am Mittag des 7. November 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Mainz einen 21-jährigen Deutschen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl des Amtsgerichts Mainz vorliegt. Der Haftbefehl wurde ausgestellt, da der Mann der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben war. Gegen ihn lagen Anklagen unter anderem wegen Diebstahls und Körperverletzung vor. Die Beamten nahmen den 21-Jährigen fest und führten ihn umgehend dem Amtsgericht Mainz vor. Das Gericht ordnete die Inhaftierung des Beschuldigten bis zur Hauptverhandlung an. Anschließend wurde er in die Justizvollzugsanstalt Schifferstadt eingeliefert.

