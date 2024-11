Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Viele Fahrzeugführer verhielten sich falsch

Ratzeburg (ots)

27. November 2024 | Kreis Stormarn - 26.11.2024 - Bad Oldesloe

Den gestrigen Vormittag über kontrollierten sechs Beamte des Polizeirevieres Bad Oldesloe den Fahrzeugverkehr im Bad Oldesloer Stadtgebiet.

Zunächst kontrollierten sie den Schulweg im Bereich der Berliner Straße / Ratzeburger Straße. Dabei fiel besonders auf, dass 20 E-Scooter- aber auch Radfahrer auf der falschen Gehwegseite unterwegs waren. Auch die nicht vorhandene Beleuchtung am Fahrrad war ein Thema. Ein E-Scooter-Fahrer hatte es besonders eilig. Er missachtete sogar das auch für ihn geltende Rotlicht.

Erschreckender Weise verwarnten die Beamten in der Ratzeburger Straße in nur 90 Minuten 16 Fahrzeugführer, die verbotswidrig ihr Handy während der Fahrt benutzten. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro plus Verwaltungsgebühren sowie ein Punkt im Fahreignungsregister. Zudem waren vier Fahrzeugführer ohne den angelegten Sicherheitsgurt unterwegs.

Bei der Kontrolle des Innenstadtbereiches wurden acht Fahrzeugführer verwarnt, da sie mit dem Fahrrad bzw. E-Scooter in der Fußgängerzone unterwegs waren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell