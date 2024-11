Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrüche im Herzogtum-Lauenburg - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

27. November 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 26.11.2024 - Gülzow/Geesthacht

Am Dienstag (26.11.2024) kam es in Gülzow zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus sowie in Geesthacht zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen der oder die Täter in Gülzow, in der Straße "Grüner Weg", zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr gewaltsam über die Haustür in ein Einfamilienhaus ein. Nachdem die Räumlichkeiten durchsucht wurden, sind der oder die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.

In Geesthacht, im Rothenburgsorter Weg, nutzen Unbekannte die kurze Abwesenheit der Bewohner und drangen zwischen 16:45 Uhr und 18:15 Uhr über die Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung ein. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht, aber offenbar nichts entwendet.

Zur Art und Umfang des Stehlguts sowie zu Sachschäden können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Reinbeker Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat am Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: 040/ 727707-0 und per E-Mail: Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de entgegen. entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell