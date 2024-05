Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/Bodenburg (hep): Am 14.05.2024, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 17:35 Uhr, wurde in der Pastorengasse an einem dunklen Pkw Mitsubishi die Seitenscheibe durch einen unbekannten Täter eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können oder Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell