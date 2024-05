POL-HI: E-Scooter gestohlen

Hildesheim (ots) - Alfeld (bue) - Am 14.05.2024, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 13:15 Uhr, kommt es auf der Ziegelmasch, Höhe der Hausnummer 8 in 31061 Alfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren blauen Fiat Punto auf Höhe der dortigen AWO-Werkstatt ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie einen beschädigten linken Außenspiegel an ihrem Pkw ...

