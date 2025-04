Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Handtasche

Bünde (ots)

(jd) Eine 70-jährige Frau aus Hiddenhausen befand sich gestern (2.4.), um 16.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Brunnenallee. Plötzlich und unvermittelt trat eine Person von hinten an sie heran und nahm die Handtasche der Hiddenhauserin an sich. In der Tasche befanden sich Geld in vierstelliger Höhe, persönliche Ausweisdokumente und Bankkarten. Eine Zeugin gab gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten an, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen etwa 165 bis 175cm großen, kräftigen Mann handelt. Dieser trug einen roten Kapuzenpullover, eine Jeans sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Zeugen, die Angaben zu dieser Person machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzten. Eine erste Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell