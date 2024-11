Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang - 83-jähriger Pedelec-Fahrer im Krankenhaus in Meppen verstorben

Nordhorn (ots)

Am 4. November kam es vermutlich zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall eines 83-jährigen Pedelec-Fahrers auf dem Radweg an der Lingener Straße im Bereich der Einmündung Altendorfer Ring in Nordhorn. Der Mann, der kurz nach dem Unfall zur Behandlung in das Krankenhaus Meppen eingeliefert wurde, erlag dort am 6. November seinen Verletzungen. Die Polizei Nordhorn hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Ein Ersthelfer hatte den Verunfallten am 4. November gegen 9.20 Uhr auf dem Boden liegend vorgefunden. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt noch ansprechbar, konnte jedoch keine Angaben zum Unfallhergang machen. Der Unfall wurde erst zwei Tage später, nach der Mitteilung des Krankenhauses über den Tod des Mannes, der Polizei Nordhorn bekannt.

Da bislang keine weiteren Zeugen zum Unfallhergang bekannt sind und der genaue Ablauf des Vorfalls unklar bleibt, werden Ermittlungen durch die Polizei fortgeführt.

Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die am Vormittag des 4. November Beobachtungen im Bereich der Lingener Straße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 des Polizeikommissariats Nordhorn zu melden.

