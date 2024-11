Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Schwerer Wohnhausbrand - Einfamilienhaus durch Flammen unbewohnbar

Schüttorf (ots)

Heute kurz nach Mitternacht kam es in einem Einfamilienhaus in der Schevestraße in Schüttorf zu einem folgenschweren Brand. Die Flammen brachen nach bisherigen Erkenntnissen aus noch ungeklärter Ursache im Wohnzimmer des Hauses aus und breiteten sich rasch in das Obergeschoss und den Dachstuhl aus. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen, dennoch wurde das Gebäude schwer beschädigt und ist derzeit unbewohnbar.

Anwohner bemerkten den Brand durch ungewöhnliche Geräusche und Brandgeruch und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wohnzimmer bereits in Vollbrand, und das Feuer breitete sich durch die Decke in das Obergeschoss aus. Die starken Hitzeeinwirkungen führten dazu, dass Glasscheiben im Erdgeschoss und im Obergeschoss platzten, was die Ausbreitung der Flammen weiter beschleunigte.

Die Feuerwehr kämpfte mehrere Stunden gegen die Flammen, um ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Diese blieben glücklicherweise unbeschädigt. Die Brandursache wird derzeit von den Ermittlungsbehörden untersucht, und der Brandort wurde vorläufig beschlagnahmt.

Das stark beschädigte Gebäude war durch hohe Mengen an abgelagerten Materialien zusätzlich belastet, was die Löscharbeiten erschwerte und zu weiteren Schäden führte. Die genaue Schadenshöhe kann momentan nicht abschließend beziffert werden, wird aber vorläufig auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

