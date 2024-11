Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - graue Mercedes C-Klasse beschädigt - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Heute zwischen 9.50 Uhr und 11.30 Uhr wurde eine auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Deverweg abgestellte Mercedes C-Klasse am hinteren Kotflügel beschädigt. Der/Die Verursacher/in beschädigte das Fahrzeug in Höhe von 2000 Euro vermutlich beim Ein- oder Ausparken und fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

