Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen machte ein Einbrecher in Erfurt große Beute und schaffte es unerkannt zu flüchten. Ohne Schaden zu verursachen war der Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Niedernissa eingedrungen. Dort machte er sich auf Beutezug und wurde schließlich im Arbeitszimmer fündig. In einer Geldkassette fand er mehr als 61.000 Euro. Das Bargeld steckte er ein und flüchtete. Der Eigentümer bemerkte den Einbruch Mittwochnachmittag und informierte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf. (SE)

