POL-EL: Nordhorn - Fahrer eines PKW nach Zusammenstoß mit 11-jähriger Radfahrerin gesucht

Nordhorn (ots)

Am 29. Oktober kam es an der Zeppelinstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei beabsichtigte eine 11-jährige Radfahrerin die Zeppelinstraße aus Richtung Kanal kommend zu überqueren. Gleichzeitig kreuzte ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die Straße, sodass es zwischen den Beiden zum Zusammenstoß kam und die 11-Jährige leicht verletzt wurde. Der etwa 30-jährige Fahrer eines hellen Fahrzeuges fragt die 11-Jährige, ob alles in Ordnung sei, welches sie bejahte, da sie sich der Verletzung zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst war. Der Fahrer bzw. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

