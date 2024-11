Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Verkehrsunfall mit Radfahrerin gesucht

Meppen (ots)

Am 31. Oktober gegen 18.10 Uhr fuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer in den Kreisverkehr aus Richtung der B70 kommend und bog nach rechts auf die Lingener Straße in Richtung Innenstadt ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt der 16-jährigen Radfahrerin welche den Radweg aus Richtung Lingener Straße in Richtung Auf der Herrschwiese folgen wollte. Infolgedessen musste die 16-Jährige stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden, woraufhin sie zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Opels setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

