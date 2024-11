POL-EL: Haren - Zwei Einbrüche in einer Nacht - Polizei nimmt Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe fest

Lingen (ots) - Am gestrigen Abend gegen 18.45 Uhr kam es in der Delpstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Dabei geriet nach ersten Erkenntnissen im Wohnzimmer einer 24-jährigen Bewohnerin ein Bild in Brand, welches neben einem Ethanol Tischofen auf einer Kommode stand. Daraufhin rief sie die Feuerwehr ...

