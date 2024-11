Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Lingen (ots)

Am Montag, den 4. November zwischen 13.10 Uhr und 21.40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen blauen Ford Focus, der in der Tiefgarage des Bonifatiushospitals, an der Wilhelmstraße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 2000 Euro geschätzt wird zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen, Tel.-Nr.: 0591/870, in Verbindung zu setzen.

