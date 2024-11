Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Feuer in Lagerhalle an der Holthauser Straße - Großeinsatz der Feuerwehr mit hohem Sachschaden

Lingen (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 16.55 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Großeinsatz in eine Lagerhalle an der Holthauser Straße gerufen. Der Inhalt der Lager- und Maschinenhalle geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin bemerkte die Rauchentwicklung und alarmierte unverzüglich die Einsatzkräfte, die wenige Minuten später eintrafen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits ein Teil der Halle in Flammen, darunter vier Fahrzeuge - zwei PKW und zwei Transporter - die sich im Inneren der Halle befanden. Die Fahrzeuge standen bei Ankunft der Feuerwehr in Vollbrand und wurden vollständig zerstört. Durch die massive Hitze- und Rauchentwicklung wurde die Brandbekämpfung erschwert, und die Einsatzkräfte benötigten mehrere Stunden, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Gegen 19.30 Uhr konnte der Brand schließlich vollständig gelöscht werden.

Erfreulicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird jedoch auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache sind bereits eingeleitet. Ob technische Defekte oder andere Faktoren den Brand ausgelöst haben, ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell