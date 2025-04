LPI-G: Diebstahl aus Bagger

Gera (ots) - Gera. In der Nacht vom 27.04.2025 zum 28.04.2025 bis 07:00 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam mehrere Baucontainer auf einem Baustellengelände am Weg der Freundschaft. Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen lediglich Lebensmittel in geringem Wert entwendet. Allerdings entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter ...

