LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jährigen aus Gera

Gera: Die Geraer Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 13-jährigen Arwa Alimam aus Gera, welche seit dem 22.04.2025 unbekannten Aufenthalts ist.

Wie bisher bekannt bestand letztmalig am 29.04.2025 gegen 00:10 Uhr Kontakt zu den Sorgeberechtigten. Es liegen Hinweise vor, dass sich die Vermisste möglicherwiese in Erfurt aufhält. Allerdings können andere Aufenthaltsorte nicht ausgeschlossen werden. Nach vorliegenden Erkenntnissen kann eine Gefahr für Leib oder Leben von Arwa Alimam nicht ausgeschlossen werden. Nachdem die Vermisstenmeldung bei der Polizei einging, erfolgten umfangreiche Suchmaßnahmen nach der 13-Jährigen, welche bislang erfolglos blieben. Die Suchmaßnahmen dauern indes weiter an.

Beschreibung der Vermissten:

- 14 Jahre, - 164 cm groß, - schlank, - schwarze Haare

Bekleidung der Vermissten:

- vermutlich schwarze Hose, braune Jacke, Handtasche von Louis Vuitton

Sollten Sie die Vermisste antreffen bzw. Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben können, so informieren Sie bitte umgehend die Polizei in Gera unter der Tel. 0365 / 829-0 oder jede andere Polizeidienststelle. (Bezugsnummer 0101553/2025). (AK)

