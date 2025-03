POL-HAM: Einbruch in Firmengebäude - Unbekannte hebeln Fenster auf

Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Donnerstag, 13. März, zwischen 13 Uhr und 13.20 Uhr, einen am Hans-Böckler-Platz geparkten orangefarbenen Skoda. Als die Fahrzeughalterin zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen ...

