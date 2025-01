Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Alkoholisierter 22-Jähriger verursacht Unfall (26.01.2025)

(Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Ein junger Mann hat am Sonntagabend, gegen 19.45 Uhr, auf der Eschachtalstraße einen Unfall verursacht. Der 22-Jährige war mit seinem VW Polo in Richtung Obereschach unterwegs, als er im Bereich der Einmündung Brestenberg von der Fahrbahn abkam, mit einem Grenzstein kollidierte und anschließend gegen einen auf einem Grundstück geparkten VW stieß. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille, woraufhin der junge Mann eine Blutprobe abgeben musste. An dem nicht mehr fahrbereiten Polo entstand ein Sachschaden in Höhe von über 4.000 Euro, an dem VW dürfte der Schaden bei über 1.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell