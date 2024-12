POL-SO: Aufbruch von Parkscheinautomat

Werl (ots) - Am 14.12.24 gegen 04:10 Uhr kam es zu einem Einbruch am Büdericher Salzweg. Unbekannte beschädigten das Fenster eines Gebäudes und drangen in die dahinterliegenden Büroräume ein. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. An dem Gebäude befindet sich eine Videoüberwachungsanlage. Darauf ist eine Person erkennbar, die wie folgt beschrieben werden kann: männlich, schlank, dunkle Mütze, ...

