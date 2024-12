Lippetal (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, den 13.12.24, 14:30 Uhr und Samstag, den 14.12.24, 22:30 Uhr brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte an der Klusenbreede ein. Eine Mitarbeiterin bemerkte am Samstagabend ein offenstehendes Fenster am Gymnastik- und Mehrzweckraum. Vor Ort konnten keine Personen mehr festgestellt werden. Das Fenster und eine weitere Tür im Gebäudeinneren wurden gewaltsam aufgebrochen. ...

