LPI-EF: Randalierer beschädigt Briefkästen

Erfurt (ots) - In der vergangenen Nacht legten Unbekannte mehrere Feuer in der Erfurter Innenstadt. Gegen 01:30 Uhr brannten zunächst zwei Müllcontainer in der Johannesstraße. Unweit davon entfernt in der Magdeburger Allee brannten an zwei verschiedenen Stellen ein Mülleimer und eine Matratze. Eine Straße weiter, in der Martin-Niemöller-Straße, wurde ein Sofa in Brand gesteckt. Die Feuerwehr rückte aus und löschte die Brände. Durch das schnelle Eingreifen wurde ...

