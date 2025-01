Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Von der Sonne geblendet Unfall verursacht (26.01.2025)

(Villingen-Schwenningen / Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Von der Sonne geblendet hat ein Fiat-Fahrer am Samstagnachmittag auf der Dürrheimer Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der 58-jährige Mann wollte auf ein Tankstellengelände einfahren, konnte jedoch nach eigenen Angaben durch die starken Sonnenstrahlen den weiteren Straßenverlauf nicht mehr sehen. In Folge dessen fuhr er über einen hohen Bordstein und kollidierte mit einem Pfosten, wurde von diesem aufgeladen und steckte fest. Mit Hilfe eines Krans konnte der Fiat entfernt und anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf über 6.000 Euro, der Sachschaden am Pfosten konnte bislang noch nicht beziffert werden.

