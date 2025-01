POL-KN: (Gaienhofen, Hemmenhofen, Lkr. Konstanz) Daimler Chrysler Kleinlaster auf der Torkelgasse zerkratzt (24./25.01.2025)

Konstanz (ots) - Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen auf der Universitätsstraße ereignet hat. Ein 24-Jähriger war mit einem VW Golf in Richtung Uni unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Langhardtstraße geriet der junge Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn ...

