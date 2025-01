Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Universitätsstraße - zwei Personen verletzt (27.01.2025)

Konstanz (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen auf der Universitätsstraße ereignet hat. Ein 24-Jähriger war mit einem VW Golf in Richtung Uni unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Langhardtstraße geriet der junge Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem VW UP! einer 60-Jährigen. Beide Fahrer erlitten dabei leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

An den Autos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro am VW UP! und in Höhe von etwa 15.000 Euro am Golf.

