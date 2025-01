Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Böhringen, Lkr. Konstanz) 36-Jähriger verbringt Nacht nach Körperverletzung und Widerstand in Polizeigewahrsam (25.01.2025)

Radolfzell, Böhringen (ots)

Ein Mann hat die Nacht auf Sonntag in Polizeigewahrsam verbracht, nachdem er eine Körperverletzung begangen und Widerstand geleistet hat. Gegen 20.30 Uhr teilten Anwohner einen Fremden auf ihrem Grundstück in der Bodenseestraße mit. Nachdem die 51-jährige Bewohnerin den 36-Jährigen, der sich unbefugt dort aufhielt, aufforderte zu gehen, zeigte sich dieser sofort aggressiv und bedrohte die Frau. Daraufhin griff der 54 Jahre alte Ehemann ein, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern kam, infolge der 36-Jährige mehrfach auf den 54-Jährigen einschlug und trat und ihn verletzte. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung Ortsmitte. Dort konnte er schließlich durch die Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dabei leistete der 36-Jährige Widerstand und griff die Beamten an, so dass sie den betrunkenen Mann in Gewahrsam nahmen.

