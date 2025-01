Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) App heruntergeladen - Betrüger greifen auf Kreditkartenkonto zu - Polizei warnt vor falschen Kontaktnummern des Portals "Booking.com" (25.01.2025)

Eigeltingen (ots)

Mehrere hundert Euro haben Betrüger im Rahmen einer falschen Zimmerbuchung am Samstagnachmittag von einem Kreditkartenkonto abgebucht. Eine 29-Jährige versuchte über ein Onlineportal einen Urlaubsaufenthalt zu buchen. Nachdem dies nicht wie gewünscht funktionierte, recherchierte die Frau nach einer telefonischen Erreichbarkeit des Kundendienstes des Anbieters. In Folge dessen nahm sie Kontakt mit der angegebenen Nummer auf, woraufhin sich ein angeblicher Mitarbeiter des Portals "Booking.com" meldete. Der sich hilfsbereit zeigende Betrüger am anderen Ende der Leitung überzeugte die 29-Jährige eine zusätzliche App zu installieren, womit er selbst Zugriff auf ihr Handy erhielt. Anschließend forderte er die Frau auf mehrere Eingaben zu bestätigen, woraufhin schlussendlich eine Belastung ihres Kreditkartenkontos erfolgte - jedoch nicht für die gewünschte Urlaubsbuchung, sondern in die Hände des Betrügers.

Bei dieser Form des Betrugs erstellen die Täter Fake-Websites mit dem Logo und Design der echten Booking.com-Plattform. Die angegebenen Rufnummern führen jedoch nicht zum Kundenservice, sondern direkt zu den Betrügern. Die Installation einer App für den Fernzugriff ermöglicht es den Tätern, Daten auszuspionieren oder unbemerkt Transaktionen durchzuführen.

Die Polizei rät:

- Die URL der Website genau überprüfen. Offizielle Seiten von Unternehmen haben in der Regel eine einfache URL. - Keine Apps herunterladen und bei Aufforderung dazu sofort das Gespräch beenden. - Betrug schon geschehen? Umgehend bei der Bank anrufen und anschließend bei der Polizei Anzeige erstatten.

