POL-KN: Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht - schwarzen Opel Corsa gestreift und geflüchtet (25.01.2025)

Radolfzell am Bodensee (ots) - Eine betrunkene Radfahrerin ist bei einem Unfall in der Markthallenstraße am Samstag um 21:17 Uhr verletzt worden. Die 38-jährige Radlerin befuhr die Markthallenstraße aus Richtung Höllstraße kommend und übersah einen in der Straße eingelassenen Wassergraben und kam zu Fall. ...

