Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Schwerer Verkehrsunfall

Am 17.10.2024, gegen 16:35 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer (VW Passat) aus Molbergen die Cloppenburger Straße in Fahrtrichtung Molbergen. Zu diesem Zeitpunkt fuhren vor ihm ein Quad eines 33-jährigen aus Molbergen und ein PKW (Skoda Octavia) eines 43-jährigen aus Garrel. Der 18-jährige entschloss sich zu einem Überholmanöver trotz des herannahenden Gegenverkehrs. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß des 18-jährigen Fahrzeugführers mit einem entgegenkommenden PKW (VW Touran) eines 58-jährigen aus Cloppenburg und dessen Beifahrer (55 Jahre, Cloppenburg)., der die Cloppenburger Straße in Fahrtrichtung Cloppenburg befuhr. Infolge des Zusammenstoßes kollidierte der Skoda-Fahrer mit dem beschädigten VW Touran, der folgende Quad-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr ausweichen und fuhr in die Unfallstelle. Sämtliche Fahrzeuge wurden massiv beschädigt. Insgesamt verzeichnete die Polizei zwei schwerverletzte und drei leichtverletzte Personen, die in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Neben dem Rettungsdienst waren ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg und MitarbeiterInnen der Psychosozialen Notfallversorgung vor Ort. Die Cloppenburger Straße musste für die Verkehrsunfallaufnahme und Aufräumarbeiten für längere Zeit voll gesperrt werden.

Lastrup / Kneheim - Schwerer Verkehrsunfall

Am 17.10.2024, gegen 20:20 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Dorfstraße in Kneheim. Ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus Marl befuhr mit seinem PKW Audi die Dorfstraße von der B 213 kommend in Kneheim. In einer leichten Rechtskurve kam er aus ungeklärter Ursache bei regennasser Fahrbahn nach links von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Metallzaun. Der Fahrzeugführer sowie zwei ebenfalls im PKW befindliche Kinder (3 J. und 7 J. aus Friesoythe) wurde durch den Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Löningen - Tageswohnungseinbruch

Am 17.10.2024, in der Zeit von 13:10 Uhr - 13:27 Uhr, begab sich ein unbekannter Täter mittels einer Teleskopleiter auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Winkel" in Löningen. Anschließend brach er gewaltsam eine Balkontür auf und entwendete aus der betroffenen Wohnung einen Geldbetrag im vierstelligen Bereich. Teilweise konnte der Hergang durch Zeugen beobachtet werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Löningen unter 05432/803840 in Verbindung zu setzen.

