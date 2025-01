Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eschbronn-Locherhof

Lkr. Rottweil) Traktor mit Anhänger umgekippt (25.01.2025)

Eschbronn-Locherhof (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein umgekipptes Traktorgespann sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagvormittag um 10:23 Uhr an der Kreuzung Hochberg / Mariazeller Straße ereignet hat. Der Anhänger des 27-jährigen Traktorfahrers, welcher mit Baumstämmen beladen war, kam in der abschüssigen Straße ins Schlingern und kippte letztendlich mitsamt dem Traktor um. Der Fahrer wurde leicht verletzt und wurde in der umliegenden Klinik behandelt. Durch den Unfall wurden die Fahrbahn und ein Gartenzaun beschädigt, sowie die gesamte Straße blockiert. Die Bergungsarbeiten dauerten mehr als 4 Stunden. Die Feuerwehr Locherhof war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften im Einsatz.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell