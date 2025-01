Polizeipräsidium Konstanz

Radolfzell am Bodensee

Lkr. Konstanz) Betrunkene Radfahrerin bei Unfall verletzt - Zeugenaufruf (25.01.2025)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Eine betrunkene Radfahrerin ist bei einem Unfall in der Markthallenstraße am Samstag um 21:17 Uhr verletzt worden. Die 38-jährige Radlerin befuhr die Markthallenstraße aus Richtung Höllstraße kommend und übersah einen in der Straße eingelassenen Wassergraben und kam zu Fall. Hierbei zog sie sich eine Verletzung an der Stirn zu. Bei der Sachverhaltsaufnahme in der örtlichen Klinik räumte die 38-Jährige ein Alkohol konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei der Radfahrerin einen mehr als erlaubten Promillewert, weshalb ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen, Telefon 0773399600, zu melden.

