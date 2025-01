Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Drei Trickdiebe durch Polizei gefasst (24.01.2025)

Konstanz (ots)

Einen schnellen Fahndungserfolg konnte die Polizei in Konstanz nach einem Trickdiebstahl am Freitagabend in der Konstanzer Altstadt verbuchen. Gegen 22:40 Uhr verwickelte ein 25-jähriger Mann den Geschädigten in einer Bar in ein Gespräch. Durch die Ablenkung gelang es den beiden anderen 26- und 30-jährigen Tatverdächtigen eine über dem Stuhl des Geschädigten hängende Bauchtasche zu entwenden. In der Tasche befanden sich unter anderem In-Ear-Kopfhörer, welche über den Hersteller geortet werden konnten. Der Polizei war es so möglich, die drei Täter nur kurze Zeit später in einer Lokalität in der Hussenstraße ausfindig zu machen. Die Kopfhörer sowie ein Mobiltelefon konnten aufgefunden werden. Die Bauchtasche selbst, samt Geldbeutel und Hausschlüssel des Geschädigten, fehlen weiterhin. Inwieweit ein Handydiebstahl, welcher sich wenige Stunden vorher im Bereich des Bahnhofs Konstanz ereignet hatte, ebenfalls der Täterschaft zugeordnet werden kann, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Konstanz. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich unter Tel. 07531 995-2222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell