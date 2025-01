Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Wohnung im Sonnentauweg - Unbekannter erbeutet Bargeld und Handy (24./25.01.2025)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagnacht ist es im Sonnentauweg zu einem Einbruch in eine Wohnung gekommen. Zwischen 17 Uhr und 1 Uhr verschaffte sich der unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu dem im Umbau befindlichen Gebäude. Im Inneren schlug er die Scheibe einer Verbindungstür zwischen An- und Altbau ein und gelangte so in die Wohnung. Dort durchsuchte der Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen und erbeutete dabei Bargeld und ein Handy im Wert von insgesamt etwa 3.000 Euro.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Sonnentauweg beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell