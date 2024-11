Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hyundai in der Kantstraße gerammt

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in der Kantstraße. Am Montag meldete eine Anwohnerin, dass ihr Pkw übers Wochenende von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer gerammt und beschädigt wurde. Auf der Fahrerseite war an der vorderen Tür sowie dem Kotflügel ein frischer Schaden zu erkennen - geschätzte Höhe: rund 1.500 Euro.

Die Unfallzeit muss zwischen Samstagnachmittag, 16.30 Uhr, und Montagmorgen, 8.10 Uhr, liegen. Der schwarze Hyundai i30 stand in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 68.

Da am Wochenende wegen des Fußballspiels auf dem Betzenberg in der Kantstraße reger Verkehr war, hoffen die Ermittler, dass der Unfall beobachtet wurde. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder gesehen haben, wer neben dem Hyundai parkte, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

