Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Glasscheiben mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Sachbeschädigungen sind der Polizei aus dem Stadtgebiet gemeldet worden. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise auf mögliche Täter.

In der Alleestraße schlugen Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag (24./25.11.) an einem Ladengeschäft eine Scheibe ein. Dadurch entstand in der Eingangstür ein großes Loch. In den Verkaufsraum gelangten die Täter offenbar nicht. Den Überprüfungen zufolge wurde nichts gestohlen. Zurück blieb der angerichtete Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der fraglichen Nacht zwischen 3 und 4 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist.

In der gleichen Nacht wurde auch im Stadtteil Erfenbach die Scheibe eines Geschäftes beschädigt. Hier rissen unbekannte Täter in der Straße "Brunnenring" einen Absperrpfosten heraus und schlugen damit gegen die Fensterscheibe eines Ladens. Der Schaden wird auch hier auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 23 Uhr, und Montagmorgen, 5.30 Uhr.

Eine weitere Glasscheibe wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag (23./24.11.) in der Reichswaldstraße beschädigt. Hier traktierten die Unbekannten zwischen 16 Uhr und 13.30 Uhr an einem Anwesen die Scheibe eines Anbaus. Das genaue Tatwerkzeug ist nicht bekannt. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Hinweise zu allen drei beschriebenen Fällen nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell